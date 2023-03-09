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俄軍大規模空襲烏克蘭釀6死 多處沒水電無暖氣

2023/3/9 18:24（3/9 18:39 更新）
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（中央社基輔9日綜合外電報導）俄羅斯今天對烏克蘭發動數週以來最大規模空襲，造成至少6人死亡，並導致這個飽受戰火蹂躪的國家停電，包括俄軍控制的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。

法新社和路透社報導，俄國軍隊試圖攻占烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）的戰鬥持續之際，烏國軍方至少在10個地區擊落了俄軍發射的近一半飛彈。

烏克蘭軍方指出，俄羅斯在主要針對能源基礎設施的攻擊中發射81枚飛彈且出動8架無人機，使用的武器包括烏克蘭無法攔截的6枚「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。

俄軍今天對相對平靜的烏克蘭西部利維夫州（Lviv）發動致命攻擊，並造成烏國第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）停電、斷水或沒有暖氣可用。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「敵軍發射81枚飛彈，企圖再次恐嚇烏克蘭人，重操他們的拙劣戰術。」

俄羅斯數個月來一直使用飛彈和無人機轟炸烏克蘭的主要設施，使數以百萬計的民眾沒有水電、暖氣可用。

烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，基輔有兩個地區發生爆炸，導致2人受傷，15%家庭斷電，40%家庭沒有暖氣可用。

法新社記者目擊，在基輔西部的勝利大街（Prospekt Peremogy），停在一棟高樓層公寓附近的3輛汽車燒得焦黑，還有幾輛汽車因攻擊而受損，地上則散落著窗戶的玻璃碎片。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1120309

#烏克蘭
#俄軍
#俄羅斯
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