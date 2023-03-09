韓整形外科更衣治療畫面流出藝人也受害 監視器為海康威視製造

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韓國一家整形外科診所的內部畫面外流，媒體指出遭駭的監視器為中國海康威視製造。圖為中國北京天橋上的海康威視攝影機。（路透社）

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（中央社首爾9日綜合外電報導）韓國媒體報導，首爾江南區一家整形外科診所的監視器遭駭客入侵，患者畫面被放到色情網站供人觀看，受害者不乏知名藝人。媒體指出，被入侵的監視器為中國海康威視製造。

韓國放送公社（KBS）8日報導，由於需要由外部監看，受害的整形外科診所在手術室、皮膚管理室，以及更衣室等地點都裝有連網監視器。

影片來源：KBS News

報導指出，診所裝設在3處的監視器從2月24日到28日，有4天的畫面遭到外流，目前光是可確認的影片就多達31支。影片畫面是由裝設在天花板的監視器鏡頭所拍下，可以看到醫護人員進出、患者更衣和接受治療等畫面。

韓國廣播通信審議委員會已經刪除或封鎖網上流傳的相關畫面。然而，部分畫面仍在海外非法網站流傳，主要是在中國的色情網站。

報導指出，安裝在醫院的監視器被證實是由中國海康威視製造。

美國聯邦傳播委員會（FCC）2021年認定5家中國公司對美國國家安全構成威脅，其中就包括海康威視。英國、澳洲等多國政府也都基於國安疑慮，禁止在政府機構裝設海康威視製造的監視攝影機。

報導稱，由於中國製造的監視器初始密碼設定較簡單，因此容易受到駭客入侵。警方正在調查診所是否有相關疏失，包括院方是否修改過密碼，以及是否定期進行安全更新。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1120309