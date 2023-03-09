抗議司法改革 以色列民眾揚言在首都機場示威

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（中央社特拉維夫9日綜合外電報導）反對右翼政府司法改革計畫的以色列民眾揚言，今天將在該國主要機場發動示威，目的是干擾總理尼坦雅胡的出訪及美國國防部長奧斯汀的到訪行程。

路透社報導，大批警力在特拉維夫（Tel Aviv）的班古里昂機場（Ben Gurion Airport）及周遭嚴陣以待。以國媒體稱，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和隨行人員清晨就來到這裡，以避開可能在連結耶路撒冷的高速公路上舉行的靜坐示威。

尼坦雅胡的發言人並未說明總理人在哪裡，他預定下午啟程前往羅馬，展開為期2天的訪問。

活動主辦方呼籲民眾上午在機場展開示威。

奧斯汀（Lloyd Austin）的區域行程原定昨天訪問以色列，不過他已將以色列之行延至今天，且他不會前往特拉維夫的以國國防部，而是在班古里昂機場附近會見尼坦雅胡。

保守派的尼坦雅胡去年12月組成民族主義-宗教執政聯盟，展開第6個總理任期。他宣稱，限制最高法院的改革計畫將可恢復政府部門間的平衡。

批評者擔心，正因腐敗指控受審的尼坦雅胡試圖讓司法機構附屬行政機構。民調顯示，這項計畫不受大多數民眾歡迎。

路透社拍到的影片顯示，在耶路撒冷，一群抗議人士利用沙包和帶刺鐵絲網封鎖一間支持政府改革計畫的智庫辦公室。

示威活動已持續數週，有時民眾還會與警察發生暴力衝突。（譯者：施施/核稿：陳政一）1120309