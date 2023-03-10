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福特與中企合作電動車電池 美議員提案設限

2023/3/10 11:53
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國福特汽車斥資35億美元在密西根州設立電動汽車電池工廠，並與中國寧德時代（CATL）協議使用中方電池技術；但這項協議被參議員盧比歐盯上，擬立法設限。

路透社報導，美國聯邦參議院情報委員會的共和黨龍頭盧比歐（Marco Rubio）想立法禁止使用中國技術生產的電動汽車電池適用稅賦抵免，聲稱要對適用「降低通膨法」（IRA）適用稅賦抵免的資格大幅設限，防止中國公司從中受益。

福特汽車在回應盧比歐時表示，在美國國內製造電動汽車用電池，會比繼續全然依賴國外進口好得多，其他汽車公司也是如此，「只會有一個福特全資的子公司建造、擁有和運營這間電池工廠，不會有其他實體從這項計畫獲得美國稅賦優惠」。

但盧比歐呼籲美國外來投資審查委員會（CFIUS）立即審查福特與寧德時代之間的協議許可。

盧比歐認為福特與寧德時代合作「只會加深美國在電池技術方面對中國共產黨的依賴，且很可能刻意讓工廠符合降低通膨法（IRA）稅賦抵免資格」。

美國財政部不願對此評論，能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）上月時說，福特這項協議「能將先進製造能力從海外帶進美國，這是美國提升競爭力的關鍵，將刺激我們的經濟，並為美國創造高薪就業機會」。

4300億美元的「降低通膨法」對電池來源設限，目的是讓美國脫離中國的電動汽車（EV）供應鏈。降低通膨法中有一項條款針對中國而來，其中明訂若任何電動汽車電池組件是來自「外國受關注實體」所製造，最終將不適用稅賦抵免優惠。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1120310

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