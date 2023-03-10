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首頁 / 國際

美參院共和黨領袖麥康奈跌倒腦震盪 正在康復

2023/3/10 14:58
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）的辦公室今天表示，麥康奈昨天在華府一家飯店的募款活動上跌倒，目前還在醫院，有腦震盪現象，正在恢復中。

法新社報導，根據其他參議員和麥康奈的發言人卜普（David Popp）的說法，麥康奈是在華爾道夫大飯店（Waldorf Astoria）舉行的「參議院領袖基金」（Senate Leadership Fund）晚宴上演說後失足。華爾道夫大飯店前身為「川普國際飯店」（Trump International）。

卜普在聲明中說：「預期麥康奈會住院數天，接受觀察和治療。他感謝醫療專業人員的照顧，也感謝同事們的溫暖祝福。」

民主黨籍總統拜登帶領眾人祝福麥康奈「早日康復」，還說他期盼見到這位來自肯塔基州連任6屆的參議員重返議場。

麥康奈是有耐心、有技巧的幕後談判代表，也是美國史上年資最長的參院政黨領袖，他擔任參院共和黨領導人已有16年。

共和黨在2020年之前掌握參院多數，當時麥康奈曾驕傲地自稱是專砍民主黨法案的「死神」，能在民主黨法案被送到白宮簽署為法律之前擋下。

麥康奈兒時曾罹患小兒麻痺症，1984年首次當選聯邦參議員。眾所周知，他言談謹慎、深思熟慮，帶著南部家鄉阿拉巴馬州的緩慢腔調。

在上次競選參議員期間，他在自己的網站上販售「死神」T恤，形容自己是「確保社會主義（法案）不會送上總統辦公桌的人」。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1120310

#麥康奈
#美國聯邦參議院共和黨
#卜普
麥康奈
美參院共和黨領袖麥康奈晚宴時絆倒 住院治療
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