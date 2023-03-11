美控莫斯科欲破壞摩爾多瓦穩定 扶植親俄政府

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國白宮今天指控俄羅斯試圖破壞東歐國家摩爾多瓦的穩定，將藉由分享情報和提供其他援助，協助摩爾多瓦對抗俄方這類企圖。

路透社報導，白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在簡報會上表示，美方認同摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）的觀點，認為眼下雖然沒有來自俄羅斯的立即軍事威脅，但擔心莫斯科當局試圖破壞摩爾多瓦的穩定，扶植一個更親俄的政府。

柯比說：「隨著摩爾多瓦持續融入歐洲，我們認為俄羅斯正在想辦法削弱摩爾多瓦政府，終極目標可能是要讓首都有一個對俄羅斯更友好的政府。」

「更具體地說，俄羅斯一些人正試圖在摩爾多瓦發起抗議活動，並加以利用，作為煽動和製造反政府叛亂的基礎。這群俄羅斯人之中，有些現在還和俄羅斯情報圈有關聯。」

柯比說，還有一些俄國人將努力提供培訓，幫助製造在摩爾多瓦的示威活動。摩爾多瓦曾為蘇聯加盟共和國。

美國將採取一系列措施來因應俄羅斯欲破壞摩爾多瓦穩定的企圖，包括以摩爾多瓦政府掌握的情資為基礎，並與美國國會合作，在能源援助方面增援摩爾多瓦3億美元，來解決俄烏戰爭引發的迫切需求問題。

白宮表示，總統拜登今年2月訪問波蘭華沙期間曾會晤桑杜，重申美國強力支持摩爾多瓦的主權及領土完整性。

柯比補充說，美國會持續「注意」這些俄羅斯人的活動，包括實施更多制裁措施。

他說：「我們已和摩爾多瓦對口單位分享我所概述的資訊和其他細節，好讓他們進一步調查並破壞俄方的計畫。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120311