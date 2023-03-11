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大象被人騎到背部受傷變形 照片揭露殘忍真相

2023/3/11 18:18
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（中央社曼谷11日綜合外電報導）大家都知道大象的體積龐大和力道強勁，不過被觀光客跨坐在背上的大象仍會受到嚴重傷害，這從「泰國野生動植物之友基金會」（WFFT）分享的照片可見一斑。

美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，照片中是一頭71歲的母象白林（Pai Lin，音譯），曾在觀光景點供人騎乘25年，一次最多被迫馱載6人，導致脊椎變形、背部凹陷，不復正常狀態下的圓潤和微微隆起。

基金會表示：「白林背上仍有以往重壓留下的疤痕，這種經年累月的重壓會使大象背部組織和骨骼惡化，造成脊椎不可逆性的物理傷害。」

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基金會創辦人兼負責人維克（Edwin Wiek）告訴CNN：「白林在觀光景點工作25年後，2006年來到我們的保護區。牠被原先的飼主棄養，飼主認為牠動作太慢，老是會疼痛，不再能好好工作。」

維克說，基金會已將白林的個案對外分享，以喚起外界對大象所受殘忍對待的關注，並藉此提醒大家勿再騎乘大象。他說：「大象與馬不同，並非飼養以供騎乘的動物。大象不是馴養的動物，而是從野外捕獲並豢養在惡劣的環境中。」（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120311

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