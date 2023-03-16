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FTX新團隊：創辦人透過關聯實體轉走674億元

2023/3/16 20:56
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）破產的加密貨幣交易所FTX新管理團隊表示，FTX透過關聯實體匯款給公司創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）約22億美元（約新台幣674億元）。

路透社報導，FTX昨天發表聲明說，全部超過32億美元透過付款或貸款的方式，匯給公司創辦人和主要幹部。

FTX表示，這些付款主要是來自避險基金阿拉美達研究（Alameda Research）。FTX補充表示，這些資訊來自向破產法院申報的時程表和財報事項。

班克曼-佛里特律師婉拒發表評論。

FTX去年11月因無力償還客戶資金而聲請破產保護。新執行長芮伊（John Ray）表示，當務之急就是追回資產，還給客戶。

31歲的班克曼-佛里特涉嫌盜取客戶數十億美元資金，填補旗下避險基金阿拉美達研究的虧損，以及支付數千萬美元的非法政治獻金，而遭檢方起訴。

班克曼-佛里特否認任何不法，他所涉及的詐欺案將於10月2日開庭審理。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120316

#班克曼-佛里特
#FTX
#路透社
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