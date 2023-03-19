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熱帶氣旋弗萊迪回馬槍 馬拉威累釀438死

2023/3/19 10:02（3/19 10:08 更新）
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熱帶氣旋弗萊迪在馬拉威已釀438人死亡。圖為馬拉威遭洪水侵襲，房屋浸泡在水中。（圖取自twitter.com/MalawiUNICEF）
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（中央社馬拉威布蘭泰爾18日綜合外電報導）熱帶氣旋弗萊迪1個月內兩度襲擊非洲南部，內陸國家馬拉威發生有整個村莊被洪水捲走的事件。警察和官兵忙著挖掘埋在土石下的罹難者之際，死亡人數跟著急劇上升。

綜合路透社與法新社報導，弗萊迪（Freddy）2月下旬首度登陸非洲南部，這個月11日二度登陸，自此以來，已在馬拉威、莫三比克和馬達加斯加造成500多人喪生。

雖然風暴消散，但大雨持續下著，車輛在淹水道路上寸步難行，阻礙了救援工作。

馬拉威受創最重，迄今有438人喪生。商業中心布蘭泰爾（Blantyre）可看到軍人用鏟子和十字鎬挖掘出遺體，再將遺體放在地上供人辨認。

參與搜救的卡米薩（Dickens Kamisa）中校表示，他們動用嗅探犬尋找受困的馬拉威民眾。

當地居民奇林巴（Chifundo Chilimba）告訴路透社說，泥漿太深了，他找不到家人，唯一找得到的東西是家人的衣服。

弗萊迪帶來創紀錄的災損，在南部非洲奪走570多人性命。風暴本週已消散。

聯合國表示，在馬拉威，弗萊迪影響超過50萬人。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120319

#弗萊迪
#馬拉威
#路透社
弗萊迪
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