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蒲亭訪馬立波 俄烏戰爭後首次

2023/3/19 16:30（3/19 16:44 更新）
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俄羅斯總統蒲亭（前中）18日造訪克里米亞。（Sputnik/Russian Presidential Press Office/Kremlin via 路透社）
俄羅斯總統蒲亭（前中）18日造訪克里米亞。（Sputnik/Russian Presidential Press Office/Kremlin via 路透社）
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯國營媒體今天報導，俄國總統蒲亭意外造訪了馬立波（Mariupol），這是俄烏開戰以來，蒲亭首次造訪俄國在烏克蘭頓巴斯（Donbas）的占領區。

路透社報導，昨天蒲亭（Vladimir Putin）在未對外宣布下前往克里米亞（Crimea），紀念半島被併入俄國9週年。

2天前國際刑事法院（ICC）才針對蒲亭發布逮捕令。

馬立波經歷開戰以來最漫長、最血腥的戰役後，5月落入俄羅斯手中，這是俄羅斯在奪取基輔未果轉而聚焦烏國東南部後的首場大捷。

俄羅斯多家通訊社引述克里姆林宮說，蒲亭乘坐直升機飛往馬立波，這是蒲亭在長達一年的戰爭中離前線最近的一次。蒲亭駕車巡視馬立波數區，不時停下來與居民談話。

烏克蘭總統澤倫斯基多次前往戰地激勵軍心並商討戰略，但在俄國進行他們所謂的「特殊軍事行動」之際，蒲亭大部分時間都待在克里姆林宮。

根據俄媒報導，在馬立波的涅夫斯基區（Nevsky），蒲亭拜訪了一戶人家。

俄國媒體也報導，蒲亭會晤了負責烏克蘭境內行動的俄軍高階將領，包括參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120319

#蒲亭
#馬立波
#俄羅斯
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