國際動盪中俄經貿關係越緊密 2022貿易額創紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海19日電）國際衝突未歇，使中俄關係更加緊密，不只在戰略領域，經貿領域往來也持續升溫。據官方統計，2022年兩國雙邊貿易額達1902.71億美元（約新台幣5.82兆元），創歷史新高。

中國國家主席習近平20日將出訪俄羅斯並與總統蒲亭（Vladimir Putin）會晤。在俄羅斯侵略烏克蘭戰事久而未決、中美關係愈見低迷的背景下，習近平此行深受國際關注。

中俄兩國關係除了是「新時代的全面戰略協作夥伴」，在經貿互動與關係也越發緊密。以中國國家統計局發布的2022年度統計數據顯示，中俄兩國貿易額為1902.71億美元，創下歷史新高，年增幅達29.3%。

綜合香港01、德國之聲與路透社報導，2022年在俄烏戰爭的陰影壟罩之下，中俄間的貿易額不減反增，其中，俄羅斯在對中國的貿易總額成長速度大幅領先其他市場。

2022年，羅斯出口至中國的貨物金額達到1141.49億美元，年增幅為43.4%；中國向俄羅斯出口貨物金額為761.22億美元，年增12.8%。

2022年12月時，中國無預警解除嚴格的疫情防控措施後，感染人數激增進而影響到國內需求，各項進出口數據大幅放緩，然而同一時間，中俄計劃在管制鬆綁後再進一步增加互動。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據報導，中俄之間在過去幾年間的經貿合作數量持續提升，特別是在基礎建設領域，包含2019年12月開始使用的中俄東線天然氣管道、2021年由中鐵建承建的其中一項莫斯科地鐵項目正式運作。以及中俄首座跨境大橋「黑龍江大橋」於2022年6月10日正式通車。

在習近平出訪之際，中國駐俄羅斯大使館官網刊登大使張漢暉受訪的文章，強調2013年以來習蒲會晤40次，而這次訪俄具有里程碑意義，「世界越是動盪不安，中俄關係越應穩步向前」。（編輯：邱國強）1120319