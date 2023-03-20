北韓試射飛彈煙霧罕見呈V形 推測使用新型發射台

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）北韓官媒今天公開19日試射飛彈照片，飛彈發射時火光及煙霧呈Ｖ形，引起南韓輿論關注，專家指出，北韓可能首次使用「發射井」（silo）或類似概念的「地下發射場」設施發射飛彈。

北韓勞動新聞今天公開19日試射飛彈照片，一般使用移動式發射台（TEL）試射飛彈時煙霧會從兩邊散開，這次公開照片卻罕見出現V形煙霧，引起南韓專家及輿論注意。

專家認為，這種形狀的煙霧可能是因為從狹窄空間發射飛彈造成，推測使用設置於地下的圓筒形發射井或用於引擎試驗的直立型發射台。

北韓試射飛彈一般使用移動式發射台（TEL），通常在公開照片中也會拍到發射台模樣，但北韓中央通信社（KCNA）與勞動新聞今天公開照片中，只有飛彈從樹林間發射出的畫面，未拍攝到發射台樣貌，報導內容也未特別提到發射台種類。

部分專家推測，北韓可能使用設於地下的發射井進行試射，從衛星影像中也發現19日進行試射的東倉里西海衛星發射場附近出疑似發射井的設施。發射井一般設於地下，具有不容易被敵方發現發射點的優勢，但也有意見認為，北韓在進行飛彈、相關人力移動時可能就會被南韓或美方發現，為此開發高性能發射井可能性不大。

比起一般發射井，北韓可能利用在高處挖坑洞建設「地下發射場」的方式達到隱蔽效果。南韓媒體new1指出，北韓勞動新聞去年11月報導就曾提到北韓領導人金正恩指示就火星-17、發射台自動化、地下發射場準備等進行研發。

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南韓國防研究院（KIDA）北韓軍事研究室長李祥敏（譯音）指出，以數千個發射井或類似型態發射方式，可使南韓軍方狙殺鏈（kill chain）需追蹤的目標大幅增加，「對北韓而言，採取TEL與洞穴型發射井併行方式更有利」。

南韓軍方也正就這次試射的火焰、煙霧等特性進行相關分析，南韓合同參謀本部相關人士表示，正就北韓公開報導資料中的各種資訊進行綜合評價。（編輯：高照芬）1120320