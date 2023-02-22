北韓饑荒囚犯餓到集體越獄 官媒稱外援是糖衣毒藥

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（中央社首爾22日綜合外電報導）北韓執政共產黨機關報「勞動新聞」今天撰文指出，靠外來援助因應糧食短缺問題，形同吞下「糖衣毒藥」，在制裁及疫情封鎖令處境更加艱難的情況下，仍應力求經濟自足。

路透社報導，北韓近幾年受到糧食短缺、洪災與颱風等自然災害衝擊，又因擁核及飛彈計畫面臨國際制裁，而為了防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情祭出關閉邊境及鎖國政策，導致與中國之間的貿易往來銳減。

此後，多數聯合國機構與西方國家救援組織相繼離開北韓，中國成了少數持續提供外部糧食援助的來源之一。

北韓「勞動新聞」今天在評論中警告，不要接受「帝國主義」國家的經濟援助，稱這些國家將援助作為「掠奪與征服」受援助國家的陷阱，藉此干涉他們的內政。

這篇評論還說：「試圖透過接受並吃下這種糖衣毒藥來提振經濟是錯誤的做法。」

韓聯社報導，北韓消息人士今天透露，北韓從去年底到今年初已有多處地方監獄的囚犯因饑荒問題集體越獄，在逃跑過程中搶奪、竊取糧食並犯下殺人罪行，引發附近居民不安，當局至今未能將逃犯逮捕歸案。

據消息人士指出，北韓為防範COVID-19疫情封鎖邊境，釀成嚴重饑荒，監獄糧食供應情形惡化，近2年來，平安南道价川監獄等3處地方監獄已有超過700名囚犯餓死或病死，管理人員更私吞糧食轉賣牟利，令情況雪上加霜。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1120222