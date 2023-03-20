印度旁遮普省掃蕩激進組織 3天逮捕百餘人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里20日專電）印度西北部旁遮普省（Punjab）警方大規模掃蕩激進分離組織成員，過去3天之間逮捕超過100人，旁遮普省已實施切斷網路及禁止集會等措施，至少將延續到明天。

旁遮普省警方18日前往抓捕激進組織「旁遮普繼承者」（Waris Punjab De）首腦辛赫（Amritpal Singh），但經過20多公里的飛車追逐，仍被他成功換車逃脫。

警方已正式通緝辛赫，在持續追查他的下落之餘，逮捕了100多名他的親信、追隨者和疑似「旁遮普繼承者」成員，搜出槍、劍以及無線電對講機等物品。

印度媒體報導，辛赫與激進組織伊斯蘭國（IS）有密切聯繫。

旁遮普省目前仍處於高度警戒狀態，且依刑法第144條實施宵禁、切斷網路、禁止人民集結等措施；斷網措施是否延長，幾乎都是前一天才宣布，省政府今天中午已宣布明天會繼續斷網。

辛赫現年30歲， 2月24日曾率領上百名支持者持刀械包圍一座警察局，要求釋放一名被關押的組織成員，有6名警員在衝突中受傷。

他目前被控綁架、發表仇恨言論、破壞社會和諧、謀殺未遂、襲警及妨礙公務等罪名。

根據印度媒體「每日新聞與分析」（DNA）的報導，「旁遮普繼承者」是由影星兼政治人士辛都（Deep Sidhu）於2021年創立，宗旨原是為旁遮普人民的合法權益抗爭。

辛都去年2月在一場車禍中死亡，辛赫接棒後引進強烈的「卡利斯坦運動」（Khalistan movement）色彩；卡利斯坦運動尋求在旁遮普地區建立「卡利斯坦國」。

昨天一批辛赫及卡利斯坦運動的支持者，在印度駐倫敦高級專員署前示威，甚至有人爬上陽台試圖拆下印度國旗，改掛卡利斯坦旗。（編輯：周永捷）1120320