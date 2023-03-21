蒲亭夜訪馬立波 網路流傳女子指他撒謊作秀影片[影]

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俄羅斯總統蒲亭（前）19日突然造訪烏克蘭南部港巿馬立波，為開戰以來他首次訪問俄羅斯在烏克蘭的占領區。（Kremlin.ru/Handout via 路透社）

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（中央社里昂20日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭上週末造訪俄軍占領的烏克蘭港市馬立波（Mariupol），社群媒體流傳的影片顯示，似乎有一名女子在蒲亭會見人群時朝他大吼「謊話連篇，全是作秀」。

「歐洲新聞台」（Euronews）引述其他媒體報導了這則消息，但無法獨自確認那名女子說了什麼話。影片中有很多回音，聽不太清楚那名女子喊叫的內容，聲音似乎是從附近一棟公寓窗戶傳出。

女子吼叫聲傳出後不久，可以看到蒲亭（Vladimir Putin）的維安人員急切地四處張望，要找出聲音來源。

位於烏克蘭東南部的馬立波在俄烏戰爭中遭到大肆摧殘，去年5月陷入俄軍之手，蒲亭於18日搭乘直升機前往視察。這是他自俄烏戰爭去年2月開打以來，首度造訪俄軍占領區。

根據克里姆林宮提供的新聞資料，蒲亭在晚間走訪馬立波，親自開車在街頭遊覽。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）今天指稱，造訪馬立波的人是蒲亭的替身。格拉申科在推特上傳3張蒲亭的照片，臉部看起來略有不同，他還問：「大家覺得哪個是本人？」

過去就有傳言說蒲亭在一些公開出訪的場合利用替身，但歐洲新聞台無法確認這些說法是真是假。

根據俄羅斯電視台畫面，蒲亭在馬立波與居民談話時對其中一人說，「我們為你祈禱」，還說馬立波是「天堂一隅」。

烏克蘭官員批評蒲亭造訪馬立波，指責他是「國際罪犯」。

國際刑事法院（ICC）上週剛以俄羅斯將烏克蘭兒童非法遣送至俄國控制的地區、涉嫌犯下戰爭罪為由，對蒲亭發布逮捕令。

曾任北大西洋公約組織（NATO）英國代表的芮基茲（Lord Ricketts）告訴「天空新聞台」（Sky News），蒲亭此行「相當可笑」。

芮基茲說：「他只能趁夜深人靜、空無一人的時候去，在空空蕩蕩的街上開車，看不見馬立波受損多嚴重、多荒涼。所以這是相當空洞的一次宣傳活動，在俄羅斯之外沒有多少人會信。」

烏克蘭官員認為，馬立波在戰事中已損毀約95%，主要是因為俄軍轟炸。

俄羅斯正努力重建馬立波，以蘇聯時期的名字重新命名城裡的許多街道，還在入城處懸掛俄羅斯國旗。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1120321