昔遭海關誤認移工刁難 印尼前總統之女控訴文掀波

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（中央社記者李宗憲雅加達21日專電）印尼前總統瓦希德的女兒在推特上分享她之前從台灣回到印尼時，被海關人員誤認為移工，對方不僅口氣差，還弄亂她的行李，她認為海關不應如此惡劣對待移工。督導海關的印尼財政部今天對此道歉，並允諾改善服務。

根據印尼有線新聞網（CNN Indonesia）報導，印尼前總統阿卜杜拉赫曼．瓦希德（Abdurrahman Wahid）的女兒艾莉莎．瓦希德（Alissa Wahid）昨天在推特上分享2019年至2020年間與印尼海關發生的不愉快經驗。消息一出，引發印尼各大媒體報導，社群網站也熱烈討論。

她在推特上指出：「有次我從台灣參加會議回來，在印尼雅加達國際機場時，被帶去裡面的檢查室，海關問我，『你是從台灣工作回來嗎？你在那裡工作多久了？你帶了什麼？打開行李箱。』」

艾莉莎打開行李箱，並把護照交給該海關人員，對方問她在台灣待多久，並質疑為何只待三天就有一個大行李箱，接著質問她：「你買了什麼？你賺了多少錢？你是做什麼的？」艾莉莎回答：「會議。」

艾莉莎寫道，該名海關人員問她是否常出國，她回答：「是的，你可以翻閱我的護照。」對方說：「為何你那麼常出國，你做什麼？」她回答：「非政府組織」，接著才獲准離開。

據艾莉莎描述，海關人員把她的行李箱翻的亂七八糟，態度極為惡劣且語帶諷刺，讓她非常生氣。

事實上，艾莉莎會分享這段經歷是因為日前傳出一名遠赴日本比賽奪冠的印尼運動員入境時，被海關要求支付400萬印尼盾（約新台幣8000元）的關稅費用。

針對艾莉莎的遭遇，印尼財政部今天為此道歉，並坦承海關人員的服務仍不夠理想，將會致力於改善服務。

財政部長專員尤斯提努斯（Yustinus Prastowo）向印尼「點滴網」（Detik）說：「海關總署有很好的服務標準，且符合國際禮節，我們坦承這樣的做法不夠理想，將會致力於改善服務。」（編輯：周永捷）1120321