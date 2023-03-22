IMF與烏克蘭達初步協議 貸款4800億元助經濟穩定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天表示，已與烏克蘭在工作人員層級達成一項156億美元（約新台幣4800億元）的4年期融資方案協議，將在烏克蘭繼續抵禦俄羅斯侵略之際提供資金。

路透社報導，這項協議也考慮到烏克蘭在戰後加入歐洲聯盟的過程，但協議尚待IMF董事會批准。IMF表示，執行董事會將在未來數週討論批准事宜。

IMF官員葛瑞（Gavin Gray）在宣布協議的聲明中指出：「當局計畫的總體目標是在不確定性極高的情況下維持經濟和金融穩定，恢復債務的可持續性，並支持烏克蘭戰後加入歐盟途中的經濟復甦。」

IMF上週修改規則，允許向面臨「異常高度不確定性」的國家提供新貸款，但未點名烏克蘭。

葛瑞補充說，IMF工作人員目前預估烏克蘭2023年實際國內生產總值變化範圍在負3%至正1%。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）樂見這項協議，並感謝IMF的支持。

什米加爾說：「在預算赤字破紀錄的情況下，此一計畫將幫助我們為所有關鍵支出項目提供資金，確保總體經濟穩定，並加強我們與其他國際夥伴的互動。」（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1120322