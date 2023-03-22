俄批英供應烏克蘭貧鈾彈 英國駁斥戰事核升級

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（中央社倫敦22日綜合外電報導）針對俄羅斯總統蒲亭批評英國供應貧鈾穿甲彈給烏克蘭軍隊，英國外交大臣柯維立今天表示，俄烏戰爭並無核升級情況。

路透社報導，英國20日證實，將提供給烏克蘭的彈藥當中含有貧鈾（depleted uranium，又稱衰變鈾）。這種重金屬之所以用於製成武器，主要因為具有高密度特性，能更輕易穿透戰車與裝甲。

然而，蒲亭（Vladimir Putin）昨天譴責英國打算將這種彈藥遞交給烏克蘭，說由於這類武器含有「核成分」，莫斯科將不得不做出相應回應。

柯維立（James Cleverly）今天則表示，俄羅斯是唯一談論核風險升高的國家，且貧鈾彈是傳統武器。

他在宣布英國國際科技戰略的場合中說：「並無核升級情況。世界上唯一談論核問題的國家是俄羅斯。俄羅斯並未受到威脅，這件事純粹關於協助烏克蘭自我防禦。」

柯維立還表示：「值得確定讓每個人都了解，不是因為貧鈾彈的名稱中含有鈾字，就代表這些是鈾彈。這些不是核彈藥，純粹只是傳統彈藥。」

不過，俄羅斯今天再警告說，如果英國提供烏克蘭貧鈾穿甲彈，將令俄烏戰爭「嚴重」升級。

法新社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示：「這會是朝向衝突升級更前進一步，且是嚴重的一步。」

英國數十年來在穿甲彈當中使用貧鈾，也不認為這些彈藥具有核能力。俄羅斯據悉也擁有貧鈾彈。

這種彈藥在彈著地點周圍格外構成健康風險，因為粉塵會進入人們的肺部和維生器官。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1120322