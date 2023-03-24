赤道幾內亞爆發馬堡病毒疫情 蔓延3省至少7死

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（中央社馬拉波23日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，赤道幾內亞爆發馬堡病毒（Marburg）疫情已經造成7人死亡，另有20件可能的死亡病例，疫情已蔓延到該國3個省份。

法新社報導，幾乎與伊波拉病毒（Ebola）同樣致命的馬堡病毒，現已擴散到赤道幾內亞基埃－恩特姆省（Kie-Ntem）以外。基埃－恩特姆省於今年1月出現已知的首批死亡病例。

赤道幾內亞政府指出，疫情已經蔓延到經濟中心巴塔（Bata）。

世衛組織非洲區主管莫伊提（Matshidiso Moeti）說，馬堡病毒疫情擴散「是一個關鍵訊號，需要加強應對力道，以迅速阻止傳播鏈，避免潛在的大規模爆發和人命損失」。

世衛組織在官網的報告中提到，自疫情爆發以來，「共有9件實驗室確診病例與20件可能病例」。

「在9件實驗室確診病例中，有7人死亡，可能病例則全部喪命。」

世衛組織一名官員今天告訴法新社，這20件可能病例中，他們都具有馬堡病毒的所有症狀，且跟確診病例接觸過，但無法從他們身上採集樣本，或是無法治療他們。

赤道幾內亞東部的基埃－恩特姆省、西部的濱海省（Litoral）和中南省（Centro Sur）皆出現病例，所有這些省份都接壤著鄰國喀麥隆和加彭。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1120324