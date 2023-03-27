南韓美國兩棲登陸訓練展開 北韓再射彈道飛彈示威

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

北韓27日上午向東方發射彈道飛彈，是今年第8次試射彈道飛彈，上次是19日從設有衛星發射場的東倉里一帶試射短程彈道飛彈（圖）。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）根據南韓軍方，北韓今天上午向東方發射彈道飛彈，距上次聲稱為「模擬核彈頭空中爆破」的試射以來隔8天發射彈道飛彈，推測是對南韓與美國聯合軍演、美軍航空母艦抵達南韓的示威。

南韓合同參謀本部表示，北韓今早7時50分左右向東方海上（即日本海）發射彈道飛彈，軍方仍在分析飛行距離、高度等相關數據。這是北韓今年第8次試射彈道飛彈，上一次是19日從設有衛星發射場的東倉里一帶試射短程彈道飛彈（SRBM）。

北韓政府將南韓與美國的聯合軍演視為「北侵演習」，從3月初開始做出一連串武力示威行動，最近一次是在22日發射4枚巡弋飛彈，之前更是對韓美20日起進行的聯合登陸演習猛烈批評，輿論推測北韓可能就此採取以正常角度發射洲際彈道飛彈（ICBM）、發射偵察衛星，甚至進行第7次核試驗等使朝鮮半島局勢更緊張的行動。

繼歷時11天的自由護盾（Freedom Shield）聯合軍演後，南韓與美國軍方自20日起在東南部海港浦項一帶展開近年規模最大的兩棲登陸演習，將持續至4月3日，共派出1萬2000兵力參與，美軍兩棲攻擊艦馬金島號（USS Makin Island）也在22日抵達釜山港。

一向對韓美聯合軍演強烈反彈的北韓本月初以來使出多樣武器，展現各種發射方式與射程的飛彈實力，勞動黨官媒「勞動新聞」今天刊出報導，聲稱領袖金正恩21至23日親自指導運用核魚雷等的「核無人水中攻擊」訓練與洲際彈道飛彈火星-17試射等活動，展現「任何人都無法侵犯強國實力」。（編輯：郭中翰）1120327