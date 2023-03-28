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美國田納西州校園槍擊案6死 警方擊斃28歲女槍手

2023/3/28 06:08（3/28 09:17 更新）
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美國田納西州首府納希維爾一所私立基督教學校27日發生槍擊案，釀6死。圖為案發後學生驚逃，一輛救護車行經學校附近。（路透社）
美國田納西州首府納希維爾一所私立基督教學校27日發生槍擊案，釀6死。圖為案發後學生驚逃，一輛救護車行經學校附近。（路透社）
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（中央社納希維爾27日綜合外電報導）美國田納西州首府納希維爾（Nashville）一所私立基督教學校今天發生槍擊案，當局指出，一位曾就讀該校的28歲女子持槍殺害3名孩童和3名學校職員後，警方擊斃了這位槍手。

路透社報導，官方尚未宣布這起槍擊案的可能動機。當地警方指出，這名女性槍手至少有2把半自動步槍和1把手槍。

納希維爾都會警察局發言人阿倫（Don Aaron）告訴記者，警局於上午10時13分開始接獲聖約學校（The Covenant School）發生槍擊案的報案電話，趕抵現場的警員可以聽到學校2樓傳來槍響。

兩名警員在學校的大廳區域向槍手開槍，這名女性凶嫌於上午10時27分死亡。

警察局長德瑞克（John Drake）後來將槍手形容為來自納希維爾地區的一名28歲女子，「她曾是這所學校的學生」，但身分尚未被公開。（譯者：陳彥鈞）1120328

圖為案發後，學生搭公車離開學校，下車後互相拉著手與各自的父母會合。（路透社）
圖為案發後，學生搭公車離開學校，下車後互相拉著手與各自的父母會合。（路透社）
#校園槍擊案
#美國
#田納西州
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