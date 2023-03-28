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芬蘭入北約申請 匈牙利國會通過

2023/3/28 14:42（3/28 15:15 更新）
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匈牙利國會27日批准芬蘭加入北約申請。（路透社）
匈牙利國會27日批准芬蘭加入北約申請。（路透社）
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（中央社布達佩斯27日綜合外電報導）匈牙利國會在歷經好幾個月以外交為導向的拖延後，今天批准芬蘭加入北約申請。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的右翼「青年民主黨」（Fidesz）在國會居主導地位。

綜合法新與路透社報導，匈牙利國會以182票贊成、6票反對，通過北歐的芬蘭申請加入北大西洋公約組織（NATO）軍事同盟。

匈牙利國會放行意味北約30個會員國，已有29國同意芬蘭加入北約，唯一還未點頭者是土耳其，但預料土耳其下月也會在國會讓芬蘭過關。

匈牙利國會通過後，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在推特（Twitter）上說：「謝謝你們用這樣明確的數字表態。」

芬蘭若完成加入北約，代表北約與俄國間的接壤長度將翻倍的；芬蘭和俄國間有1340公里的邊界。

在俄國去年2月入侵烏克蘭後，最初目標是芬蘭和同屬北歐的瑞典一起申請加入北約，但瑞典因和土耳其有連串爭端，也注定瑞典無緣於北約今年7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會前入會。

馬林也不忘為瑞典喊話，稱芬蘭和瑞典一起加入，將可提升整體北約安全，「讓瑞典在維爾紐斯峰會前也確定能加入，符合所有人的利益」。

芬蘭和瑞典放下數十年軍事不結盟的堅持，在俄羅斯入侵烏克蘭後決定加入北約。

2022年6月的北約峰會受理兩國申請加入，但仍須各會員國同意，因土耳其、匈牙利始終「有意見」，芬蘭和瑞典一直未能完成加入北約的程序。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120328

#北約
#芬蘭
#匈牙利國會
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