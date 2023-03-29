土耳其總統大選4搶1 庫德族人口佔20%意向成關鍵

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土耳其有4位候選人盼搶下總統大位，由於全國仍處於強震哀傷中，候選人都必須仔細拿捏吸引選民的方式及措辭，避免過度用力打選戰招致反感。圖為伊斯坦堡法蒂赫區行人。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年3月29日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡29日專電）土耳其大選進入倒數7週，各政治勢力積極佈局以拉升選情。目前雖然有4位候選人角逐總統大位，但這場選戰基本上是總統艾爾段對決風格迥異的老將基里達歐魯，而人口佔20%的庫德族意向將成關鍵。

土耳其將於5月14日舉行總統及國會大選，4名總統候選人為基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）、殷斯（Muharrem Ince）、艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及歐根（Sinan Oğan）。

最高選舉委員會（YSK）主席耶納許（Ahmet Yener）27日說，如有任何異議，應該在今天下午5時前提出。殷斯的國土黨（MP）昨天指艾爾段不能違背憲法規定3度參選。艾爾段2014年於土耳其首次總統直選中當選，2018年成功連任。跟據土耳其憲法第101條，總統任期不得超過兩屆。

基里達歐魯的共和人民黨（CHP）此前也提出了同樣的論點。

艾爾段所屬的執政黨正義發展黨（AK Party）則認為，2017年通過的憲法修正案引入新選舉政治制度。艾爾段在新法下只做了一任。也就是說，艾爾段2014年至2018年的第一任期，不應被計入。

到目前為止，至少有7個反對黨向最高選委會提交請願書，要求取消艾爾段的候選人資格。最高選委會將於31日公布最終總統候選人名單。

土耳其迎來近代史上最關鍵的選舉，各政治勢力都在重新洗牌及合縱連橫，以刺激選情並擴大於投票前的影響力。

正義發展黨及盟黨民族行動黨（MHP）、極右翼民族主義政黨大團結黨（BBP）近日受到另外兩個小黨相挺，基里達歐魯則可望獲得國會第3大黨、親庫德族的左翼人民民主黨（HDP）支持。

人民民主黨選民基礎以庫德族為主，2018年大選拿下12%的選票，這個數字在激烈選戰中扮演重要角色，人民民主黨甚至因此有「造王者」之稱。聯合主席桑卡（Mithat Sancar）昨天表示，將於30日公布選舉宣言。

雖然總統候選人殷斯及歐根都走「第三勢力」路線，並以激昂的選舉語言盼搶下灘頭堡，但人們普遍認為未來1個多月的重點仍是基里達歐魯及艾爾段的攻防。

無論如何，土耳其2月6日發生毀滅性地震，全國仍處於哀傷情緒中，4位候選人都必須仔細拿捏吸引選民的方式及措辭，避免過度用力打選戰招致反感。

國會選舉方面，正義發展黨約有6025人，主要在野黨共和人民黨（CHP）則有3500人登記角逐國會600個席次。

土耳其國會的正式名稱為土耳其大國民議會（TBMM）。「每日晨報」（Daily Sabah）指出，登記參選議員者必須獲得政黨行政部門核准，對黨的忠誠度及政治歷練雖然是評選的主要標準之一，但挑選候選人的過程「往往籠罩在神秘面紗中」。

也有政黨自行提名候選人，而不是由有意角逐者向政黨遞件申請參選。（編輯：韋樞）1120329