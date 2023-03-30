美軍2架黑鷹直升機肯塔基州上空相撞 傷亡不明

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兩架執行訓練任務的陸軍黑鷹直升機29日晚間在肯塔基州上空相撞。圖為黑鷹直升機同型機。（圖取自美軍flickr，CC BY 2.0）

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（中央社肯塔基州坎貝爾堡30日綜合外電報導）美國肯塔基州地方媒體WKDZ Radio報導，兩架執行訓練任務的陸軍直升機昨晚在肯塔基州上空相撞。肯塔基州長貝希爾表示，預期有人員喪生。

「紐約時報」（The New York Times）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）的地方電視台WSMV報導，美國陸軍發言人塞曼（Nondice L. Thurman）今天凌晨在聲明中表示，機上人員的狀況目前不得而知，傷亡情況不明。

美軍兩架執行訓練任務的黑鷹直升機29日晚在肯塔基州上空相撞，傷亡不明。（圖取自電視台WSMV網頁wsmv.com）

州長貝希爾（Andy Beshear）則推文稱，預期有人員喪生，並說州警察局和州緊急事故管理局正在處理這起事故。

「坎貝爾堡（Fort Campbell）基地外傳來壞消息，初步通報有直升機墜毀，預期有人員喪生。」

任職坎貝爾堡的塞曼表示，執行例行訓練任務的這兩架HH-60黑鷹（HH60 Black Hawk）攻擊直升機隸屬第101空降師（101st Airborne Division），於昨晚約10時在坎貝爾堡西北方的崔格郡（Trigg County）相撞。坎貝爾堡是肯塔基州西南部鄰近田納西州的龐大軍事基地。（譯者：何宏儒/核稿：蔡佳敏）1120330