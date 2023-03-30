印度寺廟地板坍塌 信徒墜井至少5死[影]
2023/3/30 18:37（3/30 20:31 更新）
影片來源：IndiaTV
（中央社記者林行健新德里30日專電）印度中部大城印度爾（Indore）一間寺廟，今天發生水泥地板坍塌事件，印度媒體報導，有24人墜入下面的階梯井，已知有5人死亡。
今天是印度神祇羅摩（Rama）的生日，許多印度教徒進廟祭拜祈福。中午左右，印度爾一間寺廟疑因過多信徒湧入造成地板崩塌，24名信徒墜入下方的階梯井，包括婦女與兒童在內。
印度爾是馬德雅省（Madhya Pradesh）人口最多城市。
根據馬德雅省ETV電視台、印度電視台（India TV）的影片，階梯井極深，事發之初，警方與民眾拋下麻繩拉起傷者，後來木梯送達，可以見到有傷者攀梯而上。
報導說，現場人員已從井裏撈起5具屍體，分別是3名婦女以及2名兒童。
拯救行動仍在進行中，截稿時已有10人獲救，尚有9人待援。
印度總理莫迪（Narendra Modi）下午在推特發文，對事件表示「極度悲痛」，將為傷亡者與他們的家庭祈禱，承諾政府將儘快把所有受困者救出。（編輯：黃自強）1120330
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