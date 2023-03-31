中國被認定非開發中國家 網友要親共學者踹共

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（中央社台北31日電）美國聯邦眾議院近日通過法案，認定中國非開發中國家不得享優惠待遇；中國網友熱議並要求復旦大學教授張維為出面道歉，因這位親共學者曾說，中國建築工人的盒飯比美國中產階級吃得更好。

美國聯邦眾議院3月27日以415票對零票無異議通過中華人民共和國不是開發中國家法案，要求國務卿致力「確保中華人民共和國不會因具有開發中國家的地位，而在該組織內獲得特殊待遇或援助」。

這項訊息登隨後在中國登上熱搜，大批中國網友極力自清，「我們還在發展中啊！」，有網友留言，「我在廠裡打螺絲，一小時才17塊錢（約新台幣76元），一個月4000元（約新台幣1萬7900萬元），不是發展中是什麼」。

網友這股怒氣也燒向學者，微信公眾號「山下的西西弗斯」30日發文，如果真通過實施，中國五保戶身分就被剝奪了，很多優惠政策就享受不到了，畢竟很多國際組織都是美國人掌控的。

文章稱中國距離已開發國家還有很長的路要走，6億人月收入不足人民幣1000元，看病貴看病難這個最基本的民生問題都沒解決，一般家庭支撐教育費用尚且困難，怎能算發達國家？要真正做到國強民富，任重而道遠！

文中點名復旦大學教授張維為，因他在2020年公開說：「我們的建築工人，盒飯比美國中產階級吃得都好，我們一定要自信！」

文章更舉例張維為曾公開宣稱，中國中產階級擁有的財富不比美國少；按照購買力平價計算，中國國內生產毛額（GDP）超過了美國。

他說，北京、上海的人均壽命超過了美國，上海比紐約發達先進，美國人要麼是沒有存款的，要麼就是存款極為的有限，他們有相當比例的人，甚至2、3個星期都沒有收入根本就活不下去，他們抗風險的能力，遠遠不如中國的農民工。

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發文網友表示，如果相信了張維為的話，那中國不是發達國家誰才是？可如果不相信，那這番話是不是涉嫌公開製造、傳播謠言，「給美國佬遞刀子」。希望出來道個歉，解釋一下。

張維為長期以來鼓吹「中國崛起論」及「中國模式」的優越性，並直指中國挑戰甚至超越美國指日可待，以及中國應在全球建立話語權以壓制西方的圍堵。種種類似言論，使他成為親共學者中的代表性人物之一，同時成卻也成為爭議人物。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120331