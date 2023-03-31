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林芳正4/1訪問中國 3年多來日本外相首度訪中

2023/3/31 14:55（3/31 15:30 更新）
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日本外務省31日宣布，外務大臣林芳正週末將出訪中國，為3年多來首位訪中的外務大臣。（中央社檔案照片）
日本外務省31日宣布，外務大臣林芳正週末將出訪中國，為3年多來首位訪中的外務大臣。（中央社檔案照片）
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（中央社東京31日綜合外電報導）日本外務省今天宣布，外務大臣林芳正週末將訪問中國。法新社報導，這是3年多來首度有日本外相訪中。

日本外務省表示，林芳正4月1日至2日展開的訪問，將包括與中國外交部長秦剛舉行會談。這將是自2019年12月以來，首度有日本外務大臣訪問中國。

東京與北京的關係近年來始終緊張，日本對中國在亞太地區持續擴張軍力感到擔憂。

去年11月，日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平在曼谷亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊會面時，雙方承諾將持續進行高層級接觸。

東京當局指控中國船艦入侵日本水域的次數日益增加，包括日方稱尖閣諸島、北京稱釣魚島（釣魚台列嶼）的爭議性島嶼附近水域。

日本本週也呼籲北京釋放據報涉嫌違反中國國內法律而遭扣留的一名日本商人。

由於擔憂中國軍力日增、加上受到俄羅斯全面入侵烏克蘭的刺激，日本已全面修訂國防與安全戰略。去年，日本宣布計劃在2027年前，把國防開支提高到占國內生產毛額（GDP）2%。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1120331

#日本
#中國
#林芳正
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