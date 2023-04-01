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中日開設國防熱線 盼避免偶發軍事衝突

2023/4/1 09:32
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（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本防衛省（國防部）今天宣布，日本為了避免與中國出現偶發的軍事衝突，開設國防當局之間熱線。中日從2008年起協商有關防止不測的對策，歷經15年終於開設熱線。

日本每日新聞報導，中日有關釣魚台等問題的對立持續，雙方開設熱線將如何運用值得關注。熱線是中日國防當局所設專用聯絡線路，幹部之間可經常聯繫。

中日在東海地區緊張升高，兩國政府為了迴避可能出現艦艇、飛機引發的衝突，協商建立「海空聯絡機制」，國防熱線是這機制的重要支柱之一。這機制有2大支柱，是日本自衛隊與中國軍方艦艇等聯絡的無線電頻率、事前決定使用的語言。此外，還有雙方國防當局召開年度會議，已於2018年開始運用。

中日兩國政府2020年11月確認將在同年開啟熱線的方針，2021年12月雙方同意將在2022年開啟熱線，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，協商停滯。此外，對於選用防止竊聽的對策、機材等需花時間，因此此事一直懸而不決。

促成協商有進展的是2022年11月中日領袖會談，日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平都希望熱線能早日開啟運用。日本外務大臣林芳正2022年11月表示，熱線預定2023年春天開啟。今年2月中日國防當局主管時隔4年舉行「中日安保對話」，進行有關熱線開設事宜最後盤整協商。（編輯：陳惠珍）1120401

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