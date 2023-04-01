美加邊境尋獲8具遺體 兩家庭疑試圖坐船偷渡遇難

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（中央社阿克維薩斯涅31日綜合外電報導）有兩個家庭本週試圖從加拿大坐船橫越聖勞倫斯河進入美國時不幸遇難。加拿大警方今天在美加邊境又發現兩具遺體，包括一名失蹤嬰兒，使得兩家罹難總人數來到8人。

路透社報導，阿克維薩斯涅莫霍克人警察局（Akwesasne Mohawk Police Service）局長杜魯德（Shawn Dulude）告訴記者：「又找到兩具遺體，其中一個是嬰兒，是有羅馬尼亞血統的加拿大公民，另一名女性成年人應該是印地安人。」

警方昨天找到6具遺體，研判這起悲劇可能於29日晚間發生。

杜魯德表示，研判不會再找到其他遺體，但仍在搜尋30歲失蹤男性歐克斯（Casey Oakes）的下落，他是本案關係人，他的船出現在找到這些遺體的相同區域。

杜魯德的副手歐布萊恩（Lee-Ann O'Brien）今天稍早表示，罹難者看起來分別來自一個印地安人和一個羅馬尼亞人家庭，他們當時正試圖非法入境美國。

警方表示，罹難者當中至少包括兩名持有加拿大護照的兒童，正等待送到蒙特婁（Montreal）進行的驗屍和毒理測試結果，以確定死因。

美國總統拜登和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）上週同意阻止尋求庇護者通過非官方邊境關卡向加拿大尋求庇護，挨批恐將導致難民和移民得冒更大風險跨境。

但是阿克維薩斯涅警方表示，關閉所有非官方邊境關卡的上述協議應該不是造成這起慘劇的原因，因為兩個家庭準備向美國尋求庇護，而不是向加拿大。

歐布萊恩說：「現階段我可以告訴各位的是，本案與關閉邊界關卡的事無關。」

去年一個印地安人4口之家試圖跨境進入美國時，在加拿大曼尼托巴省（Manitoba）被凍死。

阿克維薩斯涅保留區橫跨聖勞倫斯河（Saint Lawrence River）兩岸，包括加拿大一側的安大略省（Ontario）、魁北克省（Quebec）陸地，以及美國一側的紐約州。當地警方全天候監控河道，打擊人、貨走私。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1120401