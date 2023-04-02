南韓發表北韓人權報告 恐成兩韓關係惡化隱患

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）南韓政府日前首次發表北韓人權報告，根據500多名脫北者證詞曝光北韓政府各種殘虐行徑，展現強硬態度。有意見認為，由負責兩韓交流事務的統一部負責此事，可能更無法改善兩韓關係。

南韓統一部3月31日發表北韓人權報告，透過2017至2022年從北韓逃到南韓的508名脫北者證詞，從政治、經濟、社會、文化等方面公開北韓人權實際狀況。

450多頁報告內容記載不少殘忍案例，包括青少年被發現觀看南韓影片而遭逮捕、處決；孕婦因用手指向已故北韓領導人金日成畫像而遭處決；女性士兵在軍中遭遇性暴力；對在邊境活動者格殺勿論的指示等。

這些殘虐案例也成為南韓執政黨國民力量批評前任文在寅政府的武器。

南韓在2016年通過實施北韓人權法，希望藉此改善北韓人權狀況並發展兩韓關係，並自2017年起每年彙整人權報告，但因考量「兩韓關係特殊性」從未公開。尹錫悅政府上任後延續對北韓強硬態度，決定公開報告內容，痛批文在寅「怎能隱藏這些悲慘案例」、「看北韓臉色做事」。

不過，有意見認為，公開人權報告內容可能讓兩韓關係更無法重修於好。京鄉新聞引述不具名專家說法，「人權問題遭指責，對北韓而言相當於不認同他們的體制」。專家認為，南韓政府發表人權報告可能讓改善兩韓關係更加困難，憂心「若無法緩解人權問題與軍事問題，與北韓對話的機會恐更微乎其微」。

韓國人權團體「轉換期正義工作小組」（TJWG）法律分析師申熙石（譯音）向媒體投書表示，以推動兩韓交流為主要工作的統一部，同時進行北韓侵犯人權行為相關調查不免有些矛盾，建議調查、記錄北韓人權狀況的工作應移交法務部進行。

轉換期正義工作小組雖肯定尹錫悅政府對北韓人權問題展現的決心，但對這次報告內容表示失望，認為政府發表報告與智庫統一研究院每年發布的北韓人權白皮書在結構、內容上都相差無幾，並指出南韓國內脫北者至少3000多人，若政府有心，應能蒐集到更多有用資訊。

北韓政府在人權問題上一向採取迴避態度，駐日內瓦北韓代表日前在聯合國人權理事會上，透過針對他國人權問題的方式轉移注意力，包括抨擊日本政府對北韓學校的差別待遇、美國槍枝問題、澳洲與歐盟的人種歧視問題，並稱南韓為「世界第一的自殺王國」。

北韓對外宣傳媒體則批評南韓政府這次公開的人權報告全是「陰謀與捏造」，「連人權的『人』字都不知道怎麼寫的人，為何要用這種方式找碴」；宣稱南韓公布報告只是為強化國際社會對北韓壓迫的計謀，意圖削弱核強國北韓的勢力。（編輯：馮昭）1120402