科索沃前總統塔其戰爭罪開庭審理 庭外支持者聲援

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（中央社海牙3日綜合外電報導）科索沃前總統塔其今天在荷蘭海牙的一個特殊法庭受審，他對於被指控的戰爭罪與違反人道罪皆不認罪。法院外聚集他的支持者，聲援這位曾受西方歡迎的前領導人。

路透社報導，塔其（Hashim Thaci）被控在1998至1999年叛亂期間犯下10項罪名，包括迫害、謀殺、酷刑和強迫失蹤等。這場叛亂最終促成科索沃脫離塞爾維亞而獨立建國，也使塔其成為許多同胞心目中的英雄。

塔其和另外3名被告都是科索沃解放軍（Kosovo Liberation Army，KLA）及之後和平時期科索沃政壇主要領導人。4人在庭審開始後不久均宣稱不認罪。

54歲的塔其身穿深色細條紋西裝，經過2年關押，他看來蒼白與衰老許多。他在法庭上說，「我了解起訴事項，而我完全無罪」。

科索沃獨立前是塞爾維亞轄下一省，受當時強人總統米洛塞維奇（Slobodan Milosevic）統治。在科索沃脫離塞爾維亞的戰爭中，據信有超過1萬3000人身亡，絕大多數是占科索沃人口90%的阿爾巴尼亞人。他們大多遭到塞爾維亞軍隊殺害，通常是大規模屠殺，但極少有塞爾維亞人被追究責任。

「紐約時報」（The New York Times）報導，另有2000多名塞爾維亞人、科索沃的阿爾巴尼亞人以及羅姆人（Roma），當時遭到北大西洋公約組織（NATO）的炸彈或塔其等人領導的科索沃解放軍等游擊團體殺害。

這起審判由國際法官與檢察官進行，首先聽取檢方和辯方律師的開場陳述，接下來3天是科索沃戰爭受害者委員會的一名代表陳述。

在海牙的法庭外，抗議者手持有塔其照片的標語。昨天在科索沃另有一場示威活動，吸引數以千計支持者參與。

塔其在2020年遭到起訴不久後辭去總統職務，隨後被移送到海牙關押。

檢察官懷汀（Alex Whiting）在開場陳述時表示，被告在反叛期間與之後針對政敵發動攻擊，尤其是對塞爾維亞人與羅姆人。檢方說，當時在科索沃各地的數以百計被關押者情況惡劣，有超過百人遭到謀殺。

4名被告被控參與「聯合犯罪行動...進行大規模且系統性的攻擊」，對象是科索沃解放軍的政敵。

這場審判預料將曠日廢時，檢方表示需要2年時間來呈現證據。

塔其在擔任科索沃解放軍領導人及身為重要政治人物期間，曾與多名西方領導人有密切合作。美國總統拜登（Joe Biden）擔任副總統期間，還曾經稱他為「科索沃的喬治華盛頓（George Washington）」。

塔其遭到起訴的消息宣布時，他正準備前往白宮出席時任美國總統川普（Donald Trump）的特使斡旋召開的巴爾幹和平峰會。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1120403