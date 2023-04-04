被俄控從事間諜活動遭拘留 美國記者提出上訴

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（中央社莫斯科3日綜合外電報導）莫斯科法院今天表示，被控從事間諜活動的美國記者格什科維奇上週在俄羅斯遭到逮捕，他否認相關指控，並正在為他遭拘留一事提出上訴。

法新社報導，31歲的格什科維奇（Evan Gershkovich）被認為是蘇聯解體以來，首位因為被控從事間諜活動而被捕的外國記者。

格什科維奇被捕引發西方的憤怒，並被視為莫斯科鎮壓媒體的嚴重升級。

位於莫斯科的列福爾托沃（Lefortovo）地區法院發言人說：「他的拘留上訴聽證會日期將於本週宣布。」

發言人還表示，上訴是由在拘留聽證會期間，代表格什科維奇的同一名律師所提出，上訴將由更高一級的法院審理。

格什科維奇現為華爾街日報（Wall Street Journal）記者，先前擔任過法新社駐莫斯科記者，目前被還押候審，預計會持續到5月29日。

他本人和華爾街日報都否認俄羅斯當局對他的指控。

負責監督監獄環境的親克里姆林宮（Kremlin）監察員，曾到列福爾托沃探視格什科維奇。

俄羅斯公共事務監督委員會（Public Monitoring Commission）的梅尼可夫（Alexei Melnikov）今天在 Telegram上表示，格什科維奇「並未抱怨」這裡的環境。

他說：「在探視的時間內，他很有精神，在對話中還開了不少玩笑。」

華爾街日報表示，該報「強烈否認俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service, FSB）提出的指控，並要求立即釋放我們值得信賴且敬業的記者。」

白宮今天表示，格什科維奇甚至還未與美國駐莫斯科領事館的人員見到面。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）告訴在華府的記者說：「他們非常努力的嘗試，試圖讓領事館人員能見到格什科維奇，但目前還無法做到。」

柯比稱這個問題引起包括總統在內的所有人關注，而且「我們將盡一切努力，帶格什科維奇回家。」

然而，對於艱困的前景，外界「不敢存有幻想」。他說：「還有很多困難的工作有待完成。」

超過30個新聞單位連署寫信給俄羅斯駐美國大使，譴責「毫無根據的間諜指控」。

由保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）發出的信中說：「格什科維奇遭逮捕是無理且不公平的，是貴國政府反新聞行動的重大升級。」

它補充道：「格什科維奇是記者，不是間諜，應該立即無條件釋放。」

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）表示，有關格什科維奇的案件已被列為「最高機密」。這讓相關消息的發布受到限制。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1120404