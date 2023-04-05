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TikTok濫用兒童個資 英國罰款近5億元

2023/4/5 14:33（4/5 14:50 更新）
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英國資訊委員會辦公室4日說，已對中國短影音應用程式TikTok處以1270萬英鎊（新台幣4億8351萬元）罰款。 （圖取自Pixabay圖庫）
英國資訊委員會辦公室4日說，已對中國短影音應用程式TikTok處以1270萬英鎊（新台幣4億8351萬元）罰款。 （圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社倫敦4日綜合外電報導）英國資訊委員會辦公室今天說，已對中國短影音應用程式TikTok處以1270萬英鎊（新台幣4億8351萬元）罰款，理由是違反資料保護法，包括未經父母同意使用13歲以下孩童的個資。

英國資料主管機構資訊委員會辦公室（Information Commissioner's Office，ICO）估計，TikTok在2020年允許多達140萬名13歲以下英國孩童使用其平台，即便TikTok規定13歲是開設帳號的最低年齡。

資訊委員會辦公室表示，這些違反資料保護的行為是在2018年5月至2020年7月之間發生，TikTok並未作充分檢查以瞭解誰在使用平台，也未移除未成年兒童。

英國資訊專員愛德華茲（John Edwards）說：「法律確保我們的孩子在數位世界中如同現實世界中一樣安全。而TikTok沒有遵守這些法律。」

他又說，兒童的資料可能已被用來跟蹤和分析，可能會向他們展示有害或不當內容。

TikTok發言人表示，公司不同意資訊委員會辦公室的決定，但這項罰款比去年委員會提出的2700萬英鎊來得少，這值得高興。

這位發言人說：「我們投下巨額資金，不讓13歲以下兒童使用這個平台，我們有強大安全團隊4萬人全天候工作，以協助確保平台對用戶的安全。」 （譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120405

#TikTok
#英國
#英國資訊委員會辦公室
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