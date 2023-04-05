JR東日本將建機場聯絡線 東京車站到羽田僅18分鐘

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（中央社東京5日綜合外電報導）JR東日本公司宣布，東京市區直達羽田機場的「羽田機場聯絡線」6月即將動工，預計2031年度通車。屆時從東京車站到羽田機場新站（暫稱）不需要轉乘，時間可縮減到18分鐘。

日本放送協會（NHK）報導，JR東日本社長深澤祐二今天表示，「考量到日本未來發展，羽田機場相當重要；由於COVID-19疫情趨緩旅客回流，外國觀光客也有所增加，希望能在交通方面做出貢獻」。

日本電視台（Nippon TV）報導指出，之所以興建「羽田機場聯絡線」（羽田空港Access線），背後可能也有「強化國際競爭力」意圖。

目前要從東京車站前往羽田機場搭機，必須先搭車到濱松町站轉乘單軌電車，或是到品川站轉乘京急線，所需時間都要超過30分鐘。

「羽田機場聯絡線」預計今年6月動工，預計2031年度通車，屆時搭乘JR僅需約18分鐘就能從東京車站直達羽田機場新站（暫稱），可節省超過10分鐘轉乘時間。

報導指出，一旦從東京市區不用轉乘就能直達羽田機場，可讓羽田機場不會輸給各國主要機場，進一步提高羽田機場魅力。

專精公共運輸政策的日本名古屋大學教授加藤博和強調「羽田機場聯絡線」的重要性。他表示，「對外國觀光客來說也有很大優勢，羽田機場在（電車）無法直達航站大樓這一點來說，相比其他海外機場來得遜色」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120405