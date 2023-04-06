巴西托兒所驚傳血案 男子持斧頭殺死4名兒童

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（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）巴西聖卡塔里納州德國後裔聚居的布魯梅瑙市（Blumenau）一所私人托兒所，今天上午發生一起攻擊事件，造成4名兒童死亡，5名兒童受傷。案發時托兒所內約有40名兒童。

攻擊事件於今天上午8時50分許在Cantinho Bom Pastor托兒所發生，4名4至7歲的兒童被殺。

根據警方指出，凶手是一名25歲男子，他翻越托兒所圍牆，用斧頭攻擊幼兒，隨後向軍警自首，目前已被拘押。初步資料顯示，他與托兒所沒有任何關聯，受害者也是隨意挑選。

托兒所女老師卡馬戈（Simone Camargo）告訴英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil），案發時她正準備帶幼兒到操場，另一名女老師神情緊張跑進教室說，一名男子剛搶劫大街對面加油站，然後闖入托兒所藏匿。

因害怕該名男子闖入教室，兩名女老師鎖上教室的門，然後打電話報警求救，同時聽到教室外面其他孩子和老師的驚叫聲。當她們再走出教室時，該名男子已不在托兒所內。

驚魂未定的卡馬戈聽其他同事說，該名男子翻過圍牆，用一把小斧頭攻擊當時在學校操場活動的孩子們，除了小斧頭外，他的手中還有一把刀刃。

男子離開學校後，現場一片狼藉，血濺四處，操場上躺著死傷的兒童和絕望哭聲。親眼目睹這麼恐怖的畫面後，卡馬戈說，不知道自己是否能夠繼續從事這個職業；並表示，不能理解凶手的行為。

3月下旬巴西聖保羅市一名13歲男學生在一所公立學校持刀攻擊，一名71歲女教師被刺身亡，另外造成3名女老師和一名男學生受傷。

聖保羅大學（USP）一項調查指出，2002年10月至2023年3月期間，巴西共發生22起校園暴力攻擊事件。加上今天在布魯梅瑙市發生的事件，2022年至2023年，巴西已發生11起這類案件。（編輯：陳惠珍）1120406