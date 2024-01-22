俄擬立法沒收異議人士財產 喚起史達林時期整肅記憶

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯國會今天開始討論一份法律草案，針對因誹謗俄國軍隊或公開呼籲採取危害俄國國家安全的行動而被判有罪的人士，考慮賦予俄國中央政府權力來沒收這些人的財產。

路透社報導，這令人想起1930年代蘇聯在獨裁者史達林（Josef Stalin）統治下，以「國家的敵人」為說詞進行的「大整肅」獵巫行動。這回立法若成真，恐影響數以千計曾公開發言反對莫斯科全面侵略烏克蘭的俄羅斯人。

實際上自從莫斯科將近2年前對烏克蘭展開其所謂「特殊軍事行動」那天起，在俄羅斯批評這場行動便構成犯罪；如今立新法的目的是要讓相關處罰還要加重。

舉例來說，批評過俄烏戰爭但已經離開俄羅斯、卻繼續仰賴俄國房產出租收入維生的俄國人，在新法之下財產可能遭到國家沒收。

俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）議長、同時是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）緊密盟友的沃洛金（Vyacheslav Volodin），以「惡棍法」稱呼這道法律。

他週末宣布提案時表示：「任何嘗試摧毀、背叛俄羅斯者，必須受到相應懲罰，並以自身財產來賠償國家受到的損失。」（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1130122