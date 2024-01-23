入冬最強寒流侵襲 日本地震災區嚴防警報級大雪

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本正受到本季入冬以來最強寒流侵襲，包括九州在內的許多地方都已開始降雪。根據預測，今年元旦遭受強震襲擊的石川縣能登半島重災區，必須嚴防可能出現的「警報級」大雪。

日本富士新聞網報導，受到入冬最強寒流侵襲，日本列島靠日本海側為主地區今天都降雪。北海道大樹町僅僅6小時就下了23公分的雪，造成市區道路一片白茫茫，能見度極差。

日本三大名園之一的石川縣金澤市兼六園，今天也因為大雪被染成雪白一片。就在本季最強寒流侵襲之際，最令人擔心就是能登半島地震重災區的石川縣能登地方。

今天上午10時左右的輪島市，可以看到北陸特有的含水「重雪」發出聲響，落在已倒塌的民宅上。由於擔心這場雪可能造成在地震中受損房屋倒塌等更進一步災情，可以看到有民眾正在進行相關作業。

輪島市三井町的道路上，有重型機具正在降雪下進行搶修工程，在道路受阻的另一側是已經開始積雪的受困村落，當地民眾希望能盡早搶通聯外道路。

根據氣象單位預測，到1月24日傍晚止的降雪量，北陸地方降雪多的地區可能達到100公分的「警報級」大雪。而在近畿地方、東北地方及東海地方等地，降雪量也可能達到80公分或70公分，各地都須嚴防大雪。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳與國土交通省昨天針對可能降下的大雪緊急發布防災資訊，呼籲民眾留意地震重災區受損房屋可能因積雪倒塌等災情。

氣象廳預測，1月23日到25日受到本季最強寒流侵襲影響，東日本及西日本靠日本海側為主地區，可能會出現「警報級」大雪。特別是今天晚間到明天，包括能登半島地震災區的北陸、近畿北部及山陰等地，降雪量預估將會增加。

另外，國土交通省也呼籲民眾嚴防車輛因大雪卡在路上動彈不得。

國土交通省表示，2022年12月的大雪造成新潟縣柏崎市等地大批車輛卡在雪地，當時花了約38小時才完全排除車輛受困。

國土交通省防災課課長西澤賢太郎說，希望民眾確認最新氣象及交通資訊，如果下大雪時可以利用遠距工作等方式，避免非必要及非緊急的外出行程。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130123