日駐中大使：推動日中關係發展 哪怕前進一兩步

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（中央社台北24日電）日本新任駐中國大使金杉憲治到任滿月接受陸媒訪問，強調日中關係並非由中美關係決定，稱希望任期內日中關係可以向前邁進，「哪怕只有一兩步」。

環球時報今天刊出1月18日專訪金杉憲治內容，他表示在疫情大約3年的時間裡，日本和中國之間的交流一度中斷，當然所有國家都是如此，但現在疫情已經過去，去年11月還舉行了日中領導人會晤，希望透過促進日中之間的相互交流，推動改善兩國關係。

環時提問針對中美元首去年在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）期間會晤，中美關係有望在一定程度上回暖，中日關係是否可能迎來轉機？

金杉憲治指出，日中關係並不是由中美關係來決定，日本的外交政策完全基於日本的國家利益，這是一個大前提，期待日中關係能在這一重要的大框架下取得進展。

環球報詢問但有觀點認為中日關係也會受到中美關係的影響；對此金杉憲治說，因為身處國際社會中，所以來自美中關係的影響不會是零。而且，如果日中關係正在得到改善的話，這當然也會對美中關係產生影響。國際社會是一種相互依存的關係。

針對希望日中關係呈現何種狀態？金杉憲治說日本有一種很受歡迎的運動叫「驛站長跑接力賽」，在長距離的賽跑過程中，接力棒一棒一棒地傳遞下去。外交工作就像接力賽一樣，從前任手中接過接力棒，在自己的任期內盡可能地跑得更遠，再把接力棒傳給下一任。

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他說，「希望在我的任期內，（日中關係）可以向前邁進，哪怕只有一兩步」。指剛來一個月，當前想盡可能多地為解決當前所面臨的問題而努力。

金杉憲治是日本時隔約7年後，再度出現非出身外務省中文研修組（也被稱為中國學派，China school）的駐中大使，2023年12月19日抵達北京就任，當時他提到針對日本核處理水排海問題，要與中國「不屈不撓開展對話」。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130124