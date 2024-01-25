沙烏地阿拉伯將開設商店 向非穆斯林外交官販酒

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（中央社利雅德24日綜合外電報導）兩名熟悉沙烏地阿拉伯新計畫的消息人士告訴法新社，該國計劃首次開放向非穆斯林外交官出售酒品，修改這個保守國家嚴格的酒類管理規定。

法新社報導，其中一名消息人士說，沙烏地阿拉伯「將向非穆斯林外交官出售」酒類；此前，他們只能透過外交郵袋或密封的官方包裹將酒品帶進這個國家。

根據法新社見到的一份文件，酒類銷售將在首都利雅德（Riyadh）外交區一家商店進行，外交區是利雅德市中心以西的外國使館和住宅區。

文件寫道，只有在名為Diplo的應用程式上註冊的人才能進入這家商店，購買數量還受每月定額限制。

自1952年阿卜杜拉齊茲國王（King Abdulaziz）其中一名兒子喝醉，在憤怒中槍殺一名英國外交官後，禁酒令便成為沙烏地阿拉伯的法律。

沙烏地阿拉伯政府今天發布的聲明表示：「新流程將側重在進入沙烏地阿拉伯王國時分配特定數量的酒精產品，以結束先前因為流程不受監管，導致這類產品在王國境內不受控制交換的情況。」

聲明提到，這項政策「將繼續允許並確保非穆斯林使館的所有外交官，在規定配額內獲得相關產品」。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130125