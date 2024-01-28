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全球最大郵輪海洋標誌號首航 內有7座泳池可載近1萬人

2024/1/28 15:02（1/28 15:34 更新）
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全球最大郵輪「海洋標誌號」27日自美國佛州邁阿密展開首航。（法新社）
全球最大郵輪「海洋標誌號」27日自美國佛州邁阿密展開首航。（法新社）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）皇家加勒比遊輪公司打造的全球最大郵輪「海洋標誌號」，今天將載著相當於一個小型城市的人口自美國佛州邁阿密（Miami）展開首航。

法新社報導，皇家加勒比遊輪公司（Royal Caribbean Cruises Ltd.）的「海洋標誌號」（Icon of the Seas）在芬蘭西南部土爾庫（Turku）造船廠歷時900多天打造完成，有著勝過法國巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）的高度，並有著可容納超過5600多名乘客（最大容量為7600人）與2350多名船員的空間，寫下大型郵輪新里程。

為了確保船上貴賓不無聊或餓肚子，這艘在巴哈馬註冊的巨型郵輪有7座游泳池，包括1個水量達4萬加侖的「湖」、6座水上溜滑梯、1座旋轉木馬，還有一個皇家加勒比所謂的海上最大溜冰場，以及40多個餐飲場所和酒吧。

此外，海洋標誌號還將有50多名音樂家與喜劇演員，以及16人的管弦樂團。

造價20億美元（約新台幣631億元）的海洋標誌號是皇家加勒比第一艘全新「量子級」（Quantum Class）郵輪，在配備最新科技下，即便船身龐大仍號稱比某些較小郵輪更環保。

皇家加勒比稱海洋標誌號以環保的液態天然氣為動力。不過，某些專家認為，液態天然氣系統釋放至大氣的甲烷有可能達具有破壞程度的量。

皇家加勒比表示，海洋標誌號還配備一個微波輔助裂解系統，用來將廢物轉化為發電氣體，另有一個逆滲透系統，用以提供這艘郵輪所需的幾乎全部淡水。

海洋標誌號23日舉行下水儀式時，請來美國足球大聯盟MLS球隊邁阿密國際（Inter Miami）阿根廷球星梅西（Lionel Messi）操刀執行「擲瓶禮」，讓一瓶香檳撞擊船首消災。

皇家加勒比表示，海洋標誌號訂位詢問度達「前所未有」的高。在首航船票全數售罄情況下，海洋標誌號今天離開邁阿密後，將在加勒比海度過一個星期然後返回邁阿密。

海洋標誌號長約365公尺，將取代皇家加勒比「海洋奇蹟號」（Wonder of the Seas）成為世界上最大郵輪。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130128

#郵輪
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