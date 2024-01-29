印度海軍打擊索馬利亞海盜 救出伊朗籍漁船

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里29日專電）印度海軍今天宣布透過迅速的行動，從索馬利亞海盜手中救回一艘被劫持的伊朗籍漁船以及17名船員。

印度海軍今天在社群平台X宣布，在索馬利亞（Somalia）東岸及亞丁灣（Gulf of Aden）執行反海盜任務的印度海軍軍艦蘇密特拉號（INS Sumitra），回應伊朗籍漁船伊曼號（FV Iman）的求救訊號。

海盜登上漁船，將船上17名船員劫為人質。蘇密特拉號軍艦成功攔截這艘漁船，並依照標準程序迫使海盜釋放漁船及船上所有人質，漁船現已繼續它的航程。

印度海軍表示，派遣軍艦參與區域反海盜與海事安全任務，展現印度海軍捍衛所有船隻與船員安全的決心。

今年初，印度海軍也曾救回一艘被海盜劫持的賴比瑞亞籍散裝貨船及船上21名人員。

由於海盜橫行，印度自2008年開始派遣軍艦在索馬利亞海域巡航。根據印度時報（TOI）報導，近來阿拉伯海到亞丁灣一帶海域情勢緊繃，印度海軍派出的軍艦也從平常的2艘增至12艘，載有許多戰鬥人員。

另一方面，印度國防部宣布，代號Sada Tanseeq（永遠協調）的首屆印度沙烏地阿拉伯聯合軍事演習，今起至2月10日在拉吉斯坦省（Rajasthan）的馬哈詹（Mahajan）展開，雙方各派出45名陸軍人員參加。

印度國防部表示，這項演習目的在訓練雙方軍人在半沙漠地形的聯合作戰能力，培養戰鬥情感。（編輯：郭中翰）1130129