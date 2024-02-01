美澳國防官員會談 重申台海和平穩定重要性

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國國防部印太事務助理部長瑞特納昨天與澳洲國防部第一助理部長菲立普會談，討論兩國日益增強的國防與安全合作，並重申台灣海峽和印度太平洋地區和平穩定重要性。

根據美國國防部聲明，瑞特納（Ely Ratner）和菲立普（Bernard Philip）在五角大廈會談，強調他們致力於進一步深化美澳聯盟在數個關鍵優先領域的防務合作，包括透過澳洲「導引武器和爆裂性軍品企業」（Guided Weapons and Explosive Ordnance Enterprise）進行國防工業基礎合作，並依照去年所宣布的，將雙邊部隊態勢倡議中有關在澳洲擴建優先地點一事予以落實。

雙方也討論了一系列區域安全問題，包括東海和南海行動安全的重要，並重申了台灣海峽和整個印度-太平洋地區維持和平與穩定的重要性。

兩位官員皆肯定兩國致力於在自由開放的印太地區推動和平安全的共同區域願景，包括加強與日本等區域盟友和夥伴的合作，並持續加強美澳之間「牢不可破的聯盟」。

美國之音報導，紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）31日前往澳洲，針對「澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的合作進行協商。

皮特斯表示，華府需要在太平洋地區採取更多行動，以對抗其他政治影響力。他同時透露，AUKUS的「第二支柱」是會議中需要深入研究的部分，意即在網路、人工智慧（AI）和先進極音速武器等國防技術領域的合作。

美國國防部去年12月表示，美國國務院已批准向澳洲出售與AUKUS相關的訓練和訓練設備，價值估計達約20億美元。（編輯：蔡佳敏）1130201