美司法部和FBI出擊 嚴打涉間諜活動中國殭屍網路

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國官員今天表示，他們打擊了中國針對美國關鍵基礎設施實體的大規模網路間諜活動，這些活動可能在未來的地緣政治危機中用來對付美國。

路透社報導，美國司法部和聯邦調查局（Federal Bureau of Investigation，FBI）在聲明中表示，這次行動從數百個受感染的美國路由器組成的網路或「殭屍網路」中，清除了惡意的中國軟體。

司法部負責國家安全部門的副部長紐威爾（Sean Newell）表示，這次行動阻斷了數百個美國小型辦公室或家庭辦公室路由器，這些路由器是「殭屍網路」的一部分，此前已被中國國家支援的駭客侵入從事間諜活動。

美國及其主要盟友於2023年5月共同披露了中國的駭客行動，表示此間諜活動也針對美國軍事實體。中國政府當時稱這些指控是集體虛假訊息。

紐威爾在電話上表示：「這些網路行為者利用這個殭屍網路，掩蓋對美國和外國關鍵基礎設施的駭客攻擊，此外也有其他惡意網路活動。」

西方情報機構和科技企業微軟近期發現，中國政府支持的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）攻擊美國關鍵基礎設施。

執法官員表示已獲得法院授權進行這項行動，包括從受感染的路由器中刪除惡意文件，並確保它們不會再次感染。

中國政府發言人稱美國對「伏特颱風」的指控是「不負責任的批評」。

這位發言人表示，「中國政府一直堅決反對駭客攻擊和濫用資訊技術」，並稱美國參與的駭客攻擊和「竊聽活動比其他國家更多」。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130201