王毅稱中國堅持對話合作 探索中美正確相處之道

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（中央社台北1日電）中國外交部長王毅1月31日會見各國駐中使節時表示，爭取中美關係健康、穩定、永續發展，探索兩國的正確相處之道；中俄關係歷久彌堅，打造新型大國關係典範，有利全球戰略穩定。

中國外交部於1月31日舉行2024年新年招待會，王毅在會中談及中美、中俄及中歐關係。

據中國外交部網站發布，王毅稱過去一年來，中國外交「迎難而上、擔當作為，把構建人類命運共同體的偉大事業推向新的高度，為維護世界和平、促進共同發展作出新的貢獻」。

王毅說，中國堅持對話合作，做大國良性互動的中流砥柱。中美元首會晤所開闢的「舊金山願景」，讓兩國關係止跌企穩，符合世界普遍期待；中俄關係歷久彌堅，打造新型大國關係典範，有利全球戰略穩定；中歐深化對話合作，促進綠色發展，共同維護多邊主義，「國際形勢越是變亂交織，大國越有責任相向而行，越應展現應有的格局擔當」。

他強調，將以中俄建交75週年為契機，進一步夯實兩國新時代全面戰略協作夥伴關係；堅持中歐全面戰略夥伴關係定位，推動中歐關係行穩致遠；深化和周邊國家友好互信和利益融合；積極落實全球文明倡議，促進各國人民相知相親。

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中國也將排除干擾，保持定力，落實中美元首會晤共識，爭取中美關係健康、穩定、永續發展，探索兩國的正確相處之道。

王毅也提到，今年是和平共處五項原則提出70週年，中國將和各方重溫這一重要國際關係基本準則，恪守聯合國憲章的宗旨，堅定不移走和平發展道路，維護國際公平正義，反對一切霸權主義和強權政治，堅決捍衛國家主權和領土完整。中國也將繼續推動落實全球安全倡議，為熱點問題政治解決作出更多貢獻。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1130201