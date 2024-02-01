印度法院批准印度教徒 進入具爭議清真寺作禮拜

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（中央社記者林行健新德里1日專電）印度多處持續發生禮拜場所之爭。印度教聖城瓦拉納西（Varanasi）地方法院最近批准印度教徒進入一座具爭議清真寺的地下室，並依印度教儀式作禮拜。

發生爭議的清真寺名為「格揚瓦比清真寺」（Gyanvapi mosque），格揚瓦比意為「智慧之井」。

這座清真寺據信是興建於1669年，印度教徒聲稱此前原址為一座印度神廟，被當時的穆斯林統治者蓄意拆毀，改建清真寺，但穆斯林團體否認這個說法。

去年12月，印度考古研究所（ASI）向法院呈遞一份報告稱，這座清真寺裏的遺跡如碑文、雕刻以及濕婆林伽（Shivlingam）等，顯示原址曾有一座印度神廟。

瓦拉納西地方法院昨天判決，印度教徒可進入格揚瓦比清真寺南側地下室，依印度教儀式作禮拜。當地穆斯林團體表示將針對地方法院的判決提出上訴，並稱考古調查不夠週全。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，今天清晨3時，一名印度教祭司順利帶領教徒在這間地下室做了禮拜，這也是繼1993年以來，這座清真寺內首次傳出印度教頌經聲音。

瓦拉納西已進入警戒狀態，除了增加格揚瓦比清真寺週遭的巡邏人力之外，也嚴密監控社群媒體，防止宗教衝突事件發生。

根據2011年的全國普查，印度約有79.8%民眾為印度教徒、14.2%為穆斯林。基於歷史因素，印度教與穆斯林在部分地區長年存在對立情況或爭端，而近來印度教徒在司法層面接連告捷。

印度教另一座聖城阿尤德亞（Ayodhya）甫於1月22日為新建的羅摩神廟（Ram temple）舉行神像開光儀式，總理莫迪（Narendra Modi）親身參與。

羅摩神廟現址早在1528年以前就有一座神廟，但據稱遭入侵印度的穆斯林統治者拆毀，改建為清真寺，而這座清真寺於1992年又被極端印度教徒破壞。

印度最高法院2019年依據考古證據，允許印度教徒在此重建神廟。羅摩神廟的拔地而起，象徵羅摩神凱旋回歸，印度教徒大為振奮。

另外，印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）高等法院前天判決，神廟並非旅遊景點或是野餐之地，全省宗教機構需立起告示，敬告非印度教徒必須止步於神廟的旗竿之前。

判決書說，非印度教徒若想造訪神廟，必須宣示信仰廟裏供奉的神祇，且會遵守印度教的習俗與儀式。

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這項判決源起於一名印度教徒去年6月的請願。根據請願，有穆斯林女性身穿全身式罩袍「布卡」（burqa）進入印度教神廟管理的山丘遊玩，傷害印度教徒的情感；廟方聲稱出面勸阻時，對方回應並無明令禁止非印度教徒進入。

印度預定於今年第2季舉行國會大選，但選舉委員會尚未公告確切日期。有觀察人士擔憂，隨著選舉季節的靠近，恐有政治人物試圖操弄宗教情緒，使得宗教對立情況更加嚴重。（編輯：韋樞）1130201