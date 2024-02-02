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約旦河西岸暴力升高拜登看不下去 以批評美制裁

2024/2/2 09:27
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，約旦河西岸（West Bank）巴勒斯坦平民遭受暴力攻擊情事已達到令人無法忍受的程度。美國因而對4名以色列屯墾者祭出制裁，但招致以色列批評。

法新社報導，巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列，以方隨後在加薩走廊（Gaza Strip）與哈瑪斯開戰。在戰火延燒之際，這波制裁是美國罕見對以色列採取行動。拜登今天前往美國密西根州，當地有相當多的阿拉伯裔美國人曾表示不滿他支持以色列。

拜登在今天發出的行政命令中說：「約旦河西岸局勢已達到令人無法忍受的程度，對和平、安全與穩定構成嚴重威脅，尤其是極端屯墾者暴力攻擊嚴重，民眾被迫流離失所，村莊以及資產遭到破壞。」

美國國務院隨後宣布對4名屯墾者祭出制裁，他們在美國持有的資產都將被凍結，且美國人不准與他們從事金融交易。

這4人包括查斯代（David Chai Chasdai），他被控在胡瓦拉鎮（Huwara）帶頭鬧事。據報有2名以色列人在一場攻擊事件中喪生後，查斯代帶人放火焚燒巴勒斯坦人的房子，並導致1名巴勒斯坦平民身亡。

另一名受制裁的人是李威（Yinon Levi），他被控領導一群來自麥塔林農場（Meitarim Farm）未經授權前哨站的屯墾者攻擊巴勒斯坦平民和貝杜因族人，燒毀他們的田地以及摧毀資產。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示：「以色列必須進一步行動制止針對約旦河西岸平民的暴力行為，並追究肇事者的責任。」

布林肯警告不要採取會危及巴勒斯坦最終建國的行動。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的極右翼政府不乏支持屯墾者的人士，他們強烈反對巴勒斯坦建國。

以色列批評親密盟友美國的制裁措施，並說約旦河西岸「絕大多數」公民守法。

尼坦雅胡辦公室在聲明中說：「以色列對世界各地所有違法的以色列人都會採取行動，因此沒有必要採取非常措施。」

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，以色列已起訴4名屯墾者中的3人，但仍需要進一步行動。他說：「我們必要時將毫不猶豫採取更多行動。」

儘管拜登政府先前宣布將拒絕對涉及暴力事件的極端分子核發簽證，今天的行動象徵對屯墾者的首波經濟制裁。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130202

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