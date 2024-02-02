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大馬拘留中心暴動 逾百洛興雅人逃脫1人遭車撞死

2024/2/2 14:44
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（中央社吉隆坡2日綜合外電報導）馬來西亞警方今天表示，北部霹靂州（Perak）一處移民拘留中心昨晚發生暴亂後，逾百名洛興雅（Rohingya）難民逃跑，其中1名男子逃離後在公路上被車撞死。

當地警長奈姆（Mohamad Naim Asnawi）向法新社證實，霹靂州比多爾（Bidor）臨時移民拘留中心大樓發生暴動，隨後計有115名洛興雅移民和其他16人逃逸，他們全部是男性。

奈姆表示，警方和其他機構的官員目前還在尋找逃脫的人。

他說，一名身分不明的難民逃到南北公路上，在黑暗中被一輛經過的車撞擊身亡。

警方表示，目前仍在調查被拘留者暴動和集體逃離的原因。

路透社報導，這是馬來西亞兩年來發生的第2起移民拘留中心集體脫逃事件。2022年4月有582名來自緬甸的洛興雅難民逃離大馬北部吉打州（Kedah）移民拘留所，其中有6名移民在公路上被車輛撞死。

法新社報導，目前有超過10萬名洛興雅人在馬來西亞社會邊緣討生活，他們在工地非法打工或從事其他低薪工作。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1130202

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