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約旦殉職3美軍移靈美國本土 拜登將親自迎靈

2024/2/2 18:26
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（中央社多佛2日綜合外電報導）3名殉職美軍今天將移靈回到美國本土，總統拜登將參加迎靈儀式。這些士兵在約旦一處基地遭無人機攻擊喪生，華府將這起攻擊歸咎於伊朗支持的武裝團體。

法新社報導，美軍與伊朗在伊拉克和敘利亞支持的武裝團體相互攻擊，並與葉門叛軍青年運動（Huthi）交火的同時，這是自巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列以來，首度發生駐中東美國軍事人員命喪敵對火力。

3名殉職士兵瑞佛斯（William Jerome Rivers）、桑德斯（Kennedy Ladon Sanders）、莫菲特（Breonna Alexsondria Moffett）將移靈德拉瓦州多佛（Dover）的空軍基地，接受軍禮迎靈。

阿富汗喀布爾機場2021年8月26日驚傳炸彈攻擊，造成至少13名美軍殉職，拜登當時也在這座基地為他們迎靈。

白宮指控伊朗支持的民兵團體「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）發動攻擊。拜登矢言做出回應，但並未公布作法和時間。（譯者：洪啟原/核稿：何宏儒）1130202

#拜登
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