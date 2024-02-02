美商辦貸款拖累財測 日青空銀行市值2天蒸發270億

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本青空銀行受到美國不動產不良貸款拖累，發布全年度淨損財測，股價今天應聲連續第2天大跌，兩日合計市值蒸發8億7000萬美元（約新台幣270億元）。

法新社報導，美國商用不動產市場的價格已大幅滑落，一方面因為借款利率續升，另方面COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後愈來愈多民眾改為遠距工作，導致辦公室需求減少。

根據彭博（Bloomberg）報價，青空銀行今天在東京證交所股價收盤重挫15.92%至2150日圓，加上昨天股價已大跌27.4%，合計市值蒸發約8億7000萬美元。

青空銀行昨天公布財報，截至去年12月底的年度前9個月淨損147億日圓。青空銀行並將全年度財測由原先的淨利240億日圓下修至淨損280億日圓（約新台幣60億元）。

青空銀行表示：「由於美國利率升高，以及COVID-19促使愈來愈多人轉為遠距辦公，在流動性極低之下，美國商辦市場持續面臨不利情況。」

青空銀行還說，他們已「對所有無追索權美國辦公室貸款進行重新估值，並以前瞻角度檢視不動產的價值評估」，同時也已為不良貸款提列準備金。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130202