利多帶動Meta股價飆漲 市值激增逾2000億美元

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（中央社紐約2日綜合外電報導）臉書（Facebook）母公司Meta首度配發股利及財報亮麗，激勵今天股價飆漲，邁向1年來最大漲幅，股市價值狂增2000多億美元（新台幣6兆2760億元）。

路透社報導，Meta在旗下社群媒體臉書成立20週年數天前，同意額外買回500億美元自家股票，並季度每股配發50美分。

Meta今天股價盤中飆漲21.7%。

Investing.com分析師蒙泰羅（Thomas Monteiro）表示：「在聯準會即將開始降息前，Meta宣布買回自家股票和配發股利的策略相當高明。隨著大型科技領域創新之戰加劇，投資人將把任何額外的資本當作未來獲利成長的閒置投資資金。」（譯者：徐睿承）1130203